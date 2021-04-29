演员郑爽涉阴阳合同、偷逃税等被调查

近日网上反映演员郑爽涉嫌签订“阴阳合同”、拆分收入获取“天价片酬”、偷逃税等问题，中国的税务和广电部门已开展调查。

据中国央视新闻报道，记者了解到，前期群众举报郑爽涉嫌偷逃税问题，上海市税务局第一稽查局已予受理，正在依照税收法律法规进行调查核实。北京市广电局也已启动对相关剧目制作成本及演员片酬比例的调查。

税务和广电管理部门称，将认真落实中宣部、税务总局、广电总局等有关通知要求，严查违法违规行为，坚决查处整治“阴阳合同”、“天价片酬”、偷逃税等问题，严格电视剧合同管理，严控电视剧制作成本和演员片酬在电视剧制作成本中的比例，为电视剧行业高质量发展营造良好环境。

所谓“阴阳合同”，是指交易双方签订金额不同的两份合同，一份金额较小的“阳合同”用于备案登记纳税；另一份金额较高的“阴合同”则实际约定双方交易价格。

此前，郑爽前男友张恒26日在微博发文称，郑爽涉嫌偷税漏税，签订“阴阳合同”，《倩女幽魂》的片酬高达1.6亿元（人民币，下同，0.33亿新元），相当于每天208万元。

中国央视新闻昨天对此在微博发文评论说，“学艺先学德，演戏先做人”，做不好守法公民，一旦以身试法势必“凉凉”。

评论指出，签订“阴阳合同”，于规所禁；偷税逃税，于法不容。整饬行业乱象，回归法治轨道，影视业才能良性发展。

中国官媒《环球时报》总编胡锡进前天也就此在微博发文说：“娱乐明星如今在哪里都是超级富豪，各国民众已经见怪不怪。但在中国这样不行，不仅国家做出明令禁止，公众也不会接受，原因很简单：这是社会主义国家，公平正义不能是虚的，要有实实在在的底线捍卫它。”