美国会领袖盼拜登演说能强调如何与华对抗竞争

美国总统拜登将在当地时间28日晚上9时（新加坡时间今早9时）向参众两院联席会议发表演说。有美国国会民主党外交领袖希望，拜登在谈及美国外交关系时能强调“美国如何积极地与中国展开对抗和竞争”。

据美国之音报道，按照往例，美国总统每年都会在众议院议场对国会联席会议发表年度报告，即众所周知的“国情咨文”，其内容不仅包括国情分析，同时还将向在场的国会议员说明他的立法议程和优先事项。

新上任的美国总统由于就任时间太短，因此所发布的首场国会演讲称为“联席会议演说”（Address to a Joint Session of Congress），而非“国情咨文”（State of the Union），不过两者性质十分接近。

参议院外交委员会主席梅嫩德斯（Bob Menendez）告诉美国之音，他期待拜登将会在演说中强调美国如何与中国展开竞争。

梅嫩德斯说：“我希望他能阐述我们如何与中国同时对抗和竞争，以及我们该怎么做？我相信，这其中一部分做法是要想办法让我们本身变得更具竞争力，且能够在教育和研究等领域作出必要的投资。”

来自阿拉斯加州的共和党联邦参议员苏利文（Dan Sullivan）则担心，拜登在中国问题上无法提出实质政策，进而导致进度只停留在“光说不做”的阶段。

苏利文也强调，美国是世界能源大国，并希望拜登政府能善加利用这一强项。苏利文说：“这（能源）对美国及我们的盟友来说是一大战略优势，而且是中国没有的，这是一个巨大的相对优势，但现在拜登政府里有些人想单方面地削减美国的能源产量。我想不出任何比这个还更愚蠢的事情，无论是对我们国内市场和美国工人而言，还是对我们外交政策、国家安全的实力而言。因此，我们必须要有强大的能源（政策），这是第一。”

