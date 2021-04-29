民调：拜登上任后中国对美好感度大幅下降

一项新的民意调查显示，自今年1月美国总统拜登就任以来，美国一些盟友对美国的好感度有所提升，但中国对美国的好感度却大幅下降。

据美国之音报道，数据情报公司晨间咨询（Morning Consult）周二（4月27日）公布了此次民调结果。调查于4月16日至4月25日在14个国家进行，每个国家均有至少1100名成年人参与其中。晨间咨询将此次调查与1月11日至1月20日的调查进行了对比，发现自拜登就职以来，对美国有好感的受访者比率平均上升了9%。

对美国好感度提升最多的是德国。调查显示，对美国持正面看法的德国人占46%，三个月前这一数字还只有24%。对美国持负面看法的受访者比例也由三个月前的62%降至37%。

与德国一样，法国和英国对美国的好感度也大幅上升。法国受访者对美国持正面看法的占46%，较三个月前上升了17%。英国对美国的好感度达到了46%，较三个月前增加了14%。

晨间咨询援引世界价值观调查协会（World Values Survey Association）副主席韦尔策尔（Christian Welzel）的话说，大多数西欧人，其中最具代表性的是德国人，不喜欢美国强硬的外交政策，所以他们对布什（George W. bush）和特朗普的支持率很低。他还说：“人们对拜登更放心，特别是随着《巴黎协定》的回归和他的政府试图恢复跨大西洋关系。”

晨间咨询表示，拜登上任后向全世界传达的信息是“美国回来了”，正如他上任两周后在国务院发表的讲话中所说，他宣称外交将是美国对外政策的中心。在经历了特朗普执政的四年后，他对国内治理的传统主义态度，再加上对世界的这种新语调，似乎在很多西方国家产生了积极的共鸣。

在印太地区，美国的盟友日本和澳大利亚对其支持率也有所上升。对美国持正面看法的日本受访者占55%，这一数字比三个月前提高了将近20%。对美国持正面看法的澳大利亚人则占43%，比3个月前增加了10%。

民调显示，对美国持正面看法的中国受访者仅占17%，比三个月前减少了4%。对美国持负面看法的中国人则从65%增加至74%。

美国和中国目前在一系列议题上的分歧导致两国关系日益紧张，这其中就包括香港、台湾和新疆等问题。

美国民调咨询机构盖洛普公司上个月发布的一项新的民意调查显示，美国人对中国好感度已降至历史最低水平。调查显示，受访美国人中仅有20%对中国有好感，这一数字比一年前下降了13%，对中国持负面看法的人则高达79%。

