布林肯称将中国官媒列为外国使团是为让公众了解“真相”

美国国务卿布林肯昨天（28日）称，美国没有封禁中国官媒，而将中国官媒列为外国使团，是为了让公众了解“真相”，知道究竟是谁在支付这些中国官媒的薪水。

据美国之音报道，布林肯当天与外国媒体参加一个虚拟圆桌会议时解释说，中国政府对这些实体拥有有效的运营和编辑控制，这些实体只专注于推进北京的全球宣传，有时还致力于造谣。

布林肯说，真正令美国和盟国担忧的是，北京通过国有媒体和平台在海外进行宣传和造谣，目的是在一定程度上干涉或破坏民主，同时限制中国的新闻和言论自由。

他说“我们共同努力，确立全球信息和信息空间的民主愿景，努力增强抵御威胁的能力，并揭露来自任何地方的恶意活动。你们都知道，中国是世界上信息自由空间最少的国家之一。”

华盛顿从去年开始加强对中国官方媒体的审查，已将十几家中国国家和地方媒体在美国的运营部门认定为外国使团，包括新华社、中国环球电视网、中新社、解放日报、经济日报。

在美国去年10月将六家中国媒体增加列管为“外国使团”后，中国要求六家美国媒体驻华分社向中国申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。中国外交部发言人赵立坚解释：“中方上述措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要对等反制，完全是正当合理防卫。”

布林肯对此说：“中国在对待媒体言论自由的方式与我们和世界上其它国家对待这个问题的方式上完全缺乏互惠，这是不可持续的。他们因为在我们自由开放的媒体环境中运作而受益，却不让其他人受益，这不是一个可持续的主张。”

布林肯也强调，美国坚决捍卫自己的价值观，并说：“我们的目的是，即使我们可以，也不遏制中国，不阻碍中国，相反，我们的目的是维护我们数十年来投入巨大努力建立的基于规则的国际秩序……我们认为这不仅对我们有利，而且对包括中国在内的世界各国都有好处……当这个秩序受到任何人的挑战时，我们将站出来捍卫它，而不是因为我们反对或试图阻止提出质疑的国家，而是因为我们决心维护秩序，捍卫秩序。”