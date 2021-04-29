美联储：中国数字货币方式在美行不通

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔周三说，中国快速部署数字人民币，不会促使美联储急于推进自己的数字货币项目。

据路透社报道，鲍威尔在美联储为期两天的政策会议结束后发表上述言论，强调称美联储的主要目标不是加快推出数字货币，而是避免在执行美元数字化过程中发生任何灾难性的失误。美元仍然是世界上主要的储备货币。

鲍威尔说：“正确行事要比快速行事重要得多，正在中国使用的货币并不是在这里也能行得通，它真的能让政府实时查看使用该货币的每一笔付款。”

鲍威尔说，美联储正在花时间了解数字货币可能具备的功能，包括确保该技术的使用方式对于依赖美元的美国及其人民有意义。

鲍威尔此前明确表示，如果没有国会的行动，美联储就不能推进数字货币的开发。目前，波士顿联邦储备银行正在与麻省理工学院数字货币计划的联合项目中研究央行数字货币将会是什么样子。

该研究项目预计将持续两到三年。在美联储创建自己的央行数字货币之前，还需要另外一个政策流程。相比之下，中国已经在进行数字人民币应用试点。这让一些分析人士担心，全球第二大经济体中国推进的速度更快，是否会导致人民币取代美元的主导地位。

根据国际货币基金组织(IMF)数据，截至2020年底，美元在全球官方外汇储备占比接近60%，中国人民币所占份额仅为2.25%。

但一些市场观察人士同意鲍威尔的观点，即投资者和其他各方不一定会急于进入数字人民币，尽管人民币很早就进入了数字货币领域。

多伦多剑桥全球支付公司（Cambridge Global Payments）首席市场策略师沙莫塔（Karl Schamotta）说：“你看到的是一种无法匿名的货币，将严格受到国家管控，这是两码事，这是非常不同的金融体系，美联储寻求实现的是一套非常不同的目标。”