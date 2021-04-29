默克尔吁与中国恢复人权对话

德国总理默克尔昨天（28日）呼吁与中国恢复人权对话。中国总理李克强则说，中德在一些问题上有不同看法，但强调中德在平等相待、互不干涉内政的基础上，进行沟通交流。

综合路透社和新华社报道，默克尔以视频形式与李克强共同主持中德政府磋商时强调，从她上台至今近16年期间，定期举行的中德政府磋商，使双方在气候变化、商业课题等的合作获得改善，有时也涉及人权和香港等存在分歧的课题。

默克尔说：“我希望，我们也能尽快使人权对话再次进行。”

默克尔也强调，这将是她最后一次参与的政府磋商，但希望这不会是中德之间最后一次的政府磋商。

李克强则强调，中德是全方位战略伙伴，合作共赢是两国关系的主基调，并呼吁中德加强抗疫合作，推动疫苗公平合理分配，反对疫苗民族主义，也用好用足中德“快捷通道”，便利双方必要人员往来，共同维护全球产业链供应链安全稳定。

李克强认为，只有团结合作，各国才能共同战胜人类面对的病毒，中德才能推动世界经济恢复增长。

李克强也强调，中国愿同欧盟共同推动中欧投资协定早日签署生效，促进中欧关系健康稳定发展。

中德两国也在卫生、研究和运输等领域签署了一系列合作协议。

中德之间的贸易额在2020年达到超过2120亿欧元（3409亿新元）。

