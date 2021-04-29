王贺胜任新设国家疾病预防控制局局长

中国国家级的新机构国家疾病预防控制局正式亮相，并于昨日公布了领导层：曾赴湖北“救火”的中国国家卫健委副主任王贺胜出任局长，原疾病预防控制局局长常继乐、中国工程院院士沈洪兵、中日医院原院长孙阳出任副局长。

据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，中国此前也有“疾病预防控制局”，但它是国家卫健委的内设机构之一。该局成立于2006年前后，当时的卫生部疾病控制司更名为卫生部疾病预防控制局，调剂80名事业编制，实行公务员管理。

今天的亮相的机构不同，从名称“国家疾病预防控制局”来看，它已是国务院部委管理的国家局，行政级别为副部级。

中国人社部公布的消息显示，目前国家疾病预防控制局的领导层为“一正三副”。局长王贺胜是河北清苑人，出生于1961年6月，早年在天津工作，2016年8月进京担任国家卫计委副主任。

疫情暴发后，王贺胜于去年2月南下湖北，出任省委常委，后兼任省卫健委党组书记职务。副局长常继乐出生于1963年8月，陕西佳县人，曾在甘肃省卫生厅工作，2013年上调卫生部，后出任疾病预防控制局局长。

副局长沈洪兵出生于1964年5月，流行病学家，江苏启东人，从事肿瘤分子流行病学研究30年，2019年当选中国工程院院士，现任南京医科大学校长。副局长孙阳，曾任中日医院院长，此次履新前为国家卫健委卫生应急办（突发公共卫生事件指挥中心）主任。

记者注意到，去年中国“两会”期间，全国政协委员、民进浙江省副主任委员谢双成曾提出建议——设立国家疾病预防控制管理局，加快疾控体系现代化建设。他认为，应改变重医疗轻疾控的现状。在体制上，把“疾控”列入国家公务员管理系列，参照目前中医药管理局构架设置，设立国家疾病预防控制管理局，使之成为主管疾病预防控制的独立的、权威的行政管理机构。