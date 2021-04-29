商人对将美海洋技术偷运到中国表示认罪

一名华裔商人被美国指控，为从事研制水下无人机的一所中国军事大学，将美国海洋技术偷运到中国。这名商人昨天（28日）对这些指控表示认罪。

据路透社报道，被告覃树人（45岁）是一名海洋生物学家，并创办销售海洋仪器的公司。他在波士顿联邦法院承认，非法向中国出口可用于监测水下声音的水下听音器。

覃树人一共对10项罪名表示认罪，包括密谋违反出口规定、签证欺诈、洗钱和走私指控。他在2018年被提控。

检察官早前也指控覃树人出口水面无人机和机器船，以及他在2015年至2018年向中国政府控制的实体提供总值800万美元（1059万新元）的商品。

覃树人只承认与60部价值10万美元的水下听音器有关的指控。根据认罪协议，检察官同意根据联邦量刑指南，建议法庭判处覃树人的监禁期，在87至108个月之间的低端。

这项协议是附带条件的，而覃树人仍可以对法官做出不取消针对他的证据决定，提出上诉。

检察官也指中国西北工业大学是一所中国军事研究所，责成覃树人获取用于反潜战的物品，并从美国制造商购得水下听音器。

覃树人的代表律师凯特韦尔（William Kettlewell）则辩称，他不知道西北工业大学对这些产品的用途。西北工业大学虽被起诉，但从未出庭面控。