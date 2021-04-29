消息：中国投资者正洽购沙特阿美股份

几位消息人士周三透露，中国投资者正在洽谈购买沙特阿美股份，后者正准备再出售部分股份给国际投资者。

据路透社报道，沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)周二在电视讲话中说，沙特正在讨论将沙特阿美1%的股份出售给一家大型全球性能源公司，并可能在未来一两年内出售更多股份，出售对象包括国际投资者。

根据沙特阿美目前的市值，1%的股份相当于190亿美元（251.57亿新元）左右。

两位消息人士说，中国主权财富基金中国投资有限责任公司(CIC)是潜在投资者之一。一位接近中投的消息人士透露，沙特阿美正在与中投以及一些中国国有石油企业进行洽谈。记者无法立即联系到这些企业置评。

另一位来自一家政府支持的私募股权基金的消息人士说，沙特阿美已经与中国投资者接触了几年，中投投资的可能性最大。第三位与沙特阿美关系密切的消息人士说：“沙特确实与中国关系密切，大股东将决定如何处理他们的股份。”

另一位消息人士说，早在疫情爆发之前，沙特阿美就曾在中国各地寻找投资者，与所有拥有海外资金的主要国有投资者进行了交谈，但几乎没有企业感兴趣。中投和中国丝路基金也在沙特阿美接洽的对象之列。

王储穆罕默德称说：“现在正就一家大型全球性能源企业收购1%的股权进行讨论，这项重要协议将促进沙特阿美在...一个主要国家的销售。”不过穆罕默德未详细说明。

他在接受访谈时表示：“沙特也在与其他企业讨论取得不同股权的事宜，沙特阿美部分股票可能被转移到(沙特)公共投资基金、部分...在沙特交易所上市。”沙特电视台在《愿景2030》计划推出五周年的特别节目中播放了访谈内容。

沙特阿美2019年的首次公开发行(IPO)被视为这一经济多元化计划的支柱。该计划旨在吸引外国投资。

他说，利雅得正在加强与中国、印度和俄罗斯的关系，尽管与拜登政府存在一些分歧，但美国仍然是战略伙伴。拜登政府对沙特采取了更强硬立场。穆罕默德说：“中国表示沙特是其战略伙伴，印度表示沙特是其战略伙伴，俄罗斯也表示沙特是其战略伙伴。”