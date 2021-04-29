美团饿了么回应副处长骑士体验：已逐步取消对骑士逐单处罚

前北京市人社局劳动关系处副处长王林体验做外卖骑士，一天送单12小时只赚了41块（人民币，约8新元），在社会各界引发极大关注度，美团与饿了么今天相继做出正式回应，明确表示已逐步取消对骑士逐单处罚，并将继续努力提升骑士体验，最近一次的骑士App也已做出相关升级。

根据北京日报客户端消息，美团在回应中称，已经启动了“同舟计划”，在工作有保障、体验有提升、职业有发展、生活有关怀几个方向帮助骑士。同时美团也承诺，会继续提升骑手体验，帮更多骑士有获得感和幸福感。

美团方面表示，今年春节以来，为了倾听骑士的反馈和建议，改善骑手体验和生态，其倾听骑士声音的恳谈会召开了22场，其中19条骑士建议已进入改善流程。

例如有骑士反馈一些订单需要跨过高架桥和河流，会导致实际取餐距离更远、配送难度更大、配送时间不足等问题。对此美团技术团队已采集了全国主要城市的高架桥、河流等天然屏障信息，并在路径规划中接入，提供更符合实际情况的配送时间预测，以便改善骑手的配送体验。

“骑士体验与生态建设是我们当前工作的重中之重，今年春节以来，全国有120名骑士成为“产品体验官。”美团相关负责人称：“在最近一次的骑手App升级中，体验官的多条建议已纳入改进流程。”

今年五一，“同舟计划”还将针对骑士职业发展推出“站长培训计划”，“袋鼠宝贝公益计划”也会新增骑士“申诉审核绿色通道”，即对骑士因照顾子女等原因造成的超时、差评订单进行快速申诉审核，让骑士免除因特殊原因受到处罚；另外，根据骑士实际情况提供灵活的排班，同时在每月的固定休息时间外，额外再给“袋鼠宝贝”家长提供一天的“宝贝陪伴日”，且不会影响骑手满勤奖的发放。

饿了么今天正式回应称，对于骑士群体的体验问题，饿了么正诚恳倾听，持续改进。饿了么今年将继续加码投入，扩大骑士群体保障范围与力度。

“我们已提高了‘蓝骑士关爱金’支付额度，可以分担一般保险无法覆盖到的场景，如家庭突发困难帮扶、子女助学助困、意外事故抚恤等，针对极端天气等特殊情况的关怀物资发放也将得到增加。”饿了么相关负责人说。

据介绍，临近五一劳动节，饿了么正在为符合条件的骑士发放节日礼包，未来夏季、冬季等季节性关爱物资也将更丰富。在沙尘、台风等异常天气到来时，今后饿了么的防护物资也会覆盖更多骑手人群。

饿了么对骑士的生态服务方式也在不断优化，截至目前饿了么已逐步取消了对于骑士的逐单处罚，并改为一定时间周期的率值考核，引导骑士注意安全、不过度追求时效。

饿了么方面解释，所谓逐单处罚就是过去骑手有一单出现问题，就有可能受到处罚，目前则基本已改为按月度等一定范围内的成绩进行考核，这样也相对更为合理与科学。

此外，饿了么还针对配送异常场景，如电梯拥堵、联系不上顾客等情况进行弹性加时。骑士申诉快速通路将提供7*24小时服务，帮助骑士更快解决问题，处理各种异常纠纷。

今年，饿了么还将举办70场线下座谈会，聆听全国各地骑士声音，发现骑士痛点，持续优化提升服务能力。

