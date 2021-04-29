专家：新成立的国家局为适应未来防控需要

中国国务院28日任命国家疾病预防控制局局长、副局长职务。中央党校(国家行政学院)教授竹立家说，设立这一“国家局”是为了适应未来中国疾病防控特别是传染病防控工作的需要。

据中新社报道，竹立家认为，正如为适应全面推进乡村振兴需要而设立国家乡村振兴局一样，国家疾病预防控制局的设立，是为了适应未来中国疾病防控特别是传染病防控的需要。

当下，全球疫情防控形势依然严峻复杂，中国已经进入常态化疫情防控阶段，面临的境外疫情输入风险依然较大。竹立家说，病毒性传染病疫情的防控很有可能是未来人类面临的一项重要挑战和长期性任务，中国设立国家疾病预防控制局也是为了适应这一情况。

对于“国家局”的设立将如何助力中国的疾控工作，竹立家认为，此前，法规政策、体制机制、政府职能在疾病防控工作中的体现不够明确。新设立的国家疾病预防控制局将承担重要的疾病防控任务，在疾控政策、程序、法律法规等方面带来提升，并且将在疾控政策的制定、推动、操作方面发挥重大作用。

另一方面，国家疾病预防控制局的设立也体现了中国对疾病防控工作的高度重视，从体制机制、政策法规角度介入，努力做到防患于未然，依托担负重要职责的政府部门来推动疾控工作的长期、有序、规范化、科学化进行。

此外，竹立家还形容，国家疾病预防控制局或可将各方面力量整合成一个“拳头”，形成疾控工作的合力。从国际合作与体制机制的角度看，国家疾病预防控制局成立后，将有助于中国与其他国家和国际组织的同职能部门顺畅对接，进而有助于开展疾控领域的国际交流与合作。