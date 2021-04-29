黄明任中国应急管理部部长

中国应急管理部部长迎来新部长，他此前是应急管理部党委书记、副部长，此次任命后党政“一肩挑”。

据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，中国全国人大常委会28日经表决，决定任命黄明为应急管理部部长。

前任应急管理部部长、党委副书记王玉普，于去年12月8日因病医治无效在天津逝世，享年64岁。

公开简历显示，黄明生于1957年10月，江苏建湖人，1975年8月参加工作。江苏省公安学校内勤专业、江苏省委党校科学社会主义专业毕业，在职研究生学历。总监消防救援衔。

黄明早年长期在江苏省公安厅工作，曾任省公安厅副厅长兼武警江苏省边防总队第一政委，省公安厅厅长兼武警江苏省总队第一政委等职，2006年任江苏省省长助理兼省公安厅厅长。

2008年11月，黄明北上进京，任公安部部长助理、党委委员兼办公厅主任，中央对外宣传工作领导小组成员，2009年8月任公安部副部长、党委委员，2016年任公安部副部长、党委副书记、中央政法委员会委员，并明确为正部长级。

中国机构改革中2018年3月新组建了应急管理部，黄明出任应急管理部党组书记、副部长。应急管理部“党组”2020年3月改为“党委”，黄明任应急管理部党委书记、副部长。

