美国深切关注港修订入境条例

美国对于香港通过修订后的入境条例表达深切关注。

据法新社报道，美国国务院发言人昨天（28日）在声明中说：“我们注意到此次立法，其内容、潜在用途，以及缺乏监督或问责制在香港普遍表达关注，我们同样对此表达关注。”

发言人也说：“长期以来，我们担心中国会在没有正当法律程序的情况下，任意实施出境禁令，包括针对美国公民。我们在此对香港政府机构可能采取类似具有任意性的措施深表关切。

英国外交部发言人则说：“《基本法》保障人民离开香港的权利，也应捍卫这项权利。”

香港立法会昨天通过修订入境条例，授权入境处由8月起可禁止指定人士来港。港府强调，新措施是为了防止假难民涌港，但泛民质疑会限制香港市民的出入境自由。

香港近年假难民问题严重，不少南亚地区国家的假难民藉酷刑声请滞留香港长达数年，带来严重治安问题。港府于是在去年11月刊宪提出《2020年入境修订条例草案》，希望改善免遣返声请的审核程序，并引入措施以加强在执法、遣送和羁留方面的工作。

草案提出，修订入境处在处理酷刑声请及上诉委员会的程序，以及赋权保安局局长，要求航空公司在航班抵港前向入境处通报乘客资料。草案同时也说：“保安局局长可订立规例，赋权予（入境处）处长，指示某运输工具可或不可运载某乘客或该运输工具的某乘组人员。”

上述条文引起民主派担忧，将限制港人的离港自由。香港大律师公会今年2月就曾向立法会提交意见书，质疑修例赋予入境处处长不受约束权力，限制香港市民及其他人离开香港。

由多个泛民工会组成的“关注锁港条例工会联合阵线”，也关注条文可限制市民出入境，可能“变相锁港”。“联合阵线”前天发声明，形容“丑妇终须见家翁”，呼吁港府“回头是岸”，暂缓法案审议程序，聆听公民社会声音。