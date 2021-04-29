美议员致函特鲁多支持一论坛颁奖给蔡英文

两位重量级美国参议员本周写信给加拿大总理特鲁多及国防部长石俊(Harjit Sjjan)，表达对美国智库哈利法克斯国际安全论坛计划颁奖给台湾总统蔡英文的支持。

据美国之音报道，美国参议院外委会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)及军事委员会共和党首席参议员英霍夫(Jim Inhofe)在4月27日的信上表示，身为参议院台湾连线共同主席，他们要对2021年哈利法克斯国际安全论坛(HFX)准备颁发约翰麦凯恩公共服务领导奖给蔡英文的计划表示支持。

信中写道：“作为台湾的长期朋友，我们很高兴听到加拿大将持续支持哈利法克斯论坛，并支持颁奖给蔡总统。”

两位议员在信中指出，自2018年以来，哈利法克斯论坛已经颁奖给“来自任何国家、在追求人类正义上展现不寻常领导力的人”，这个奖体现了该论坛“强化民主国家战略合作”的使命。

议员们说，起初他们对有关加拿大因北京的压力考虑停止对论坛支持的报道感到担忧，因为自2016年当选以来，蔡英文在面对中国大陆压力下仍然持续在推动民主价值，中国大陆迫切想要阻止台湾得到对其民主成就的肯定。

两位议员也表示，他们“了解中国大陆也在对加拿大运用咄咄逼人手段，包括不能被接受的、对加拿大公民康明凯(Michael Kovrig)及斯帕弗(Michael Spavor)的任意拘押,我们对加拿大及其人民的支持依然坚定。”

美国网络媒体Politico两个多星期前报道说，总部在华盛顿的哈利法克斯国际安全论坛去年底决定颁奖给蔡英文，肯定她无惧大陆的压力的表现，但这个决定遭到论坛主要资助者加拿大政府的反对及撤除资金的威胁。

这篇报道引发加拿大政坛及舆论极大争议，反对派人士在议会中向加拿大防长石俊提出质询，但石俊否认将撤回对论坛的支持和资金，下议院随后通过一项动议，支持每年在加拿大新斯科舍省哈利法克斯市举行的这个论坛颁奖给蔡英文。

加拿大总理特鲁多也在议会接受反对党议员质询时表示，加拿大政府将继续提供资金支持哈利法克斯论坛。

