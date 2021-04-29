蔡英文：政府有决心信心强化国防自主政策

台湾总统蔡英文今天（29日）强调，两艘军舰在一个月内下水交船，代表政府有决心和信心强化国防自主的政策。

蔡英文今早前往高雄，出席嘉义级巡防舰首舰嘉义舰交船，及第两艘新竹舰命名下水联合典礼。

据台湾总统府官网发布的信息，蔡英文在典礼致词中说：“两周前是海军第一艘万吨级‘新型两栖船坞运输舰’的下水。今天，则是海巡署第一艘4000吨级巡防舰‘嘉义舰’的交船……都是代表着政府有决心、也有信心，要具体落实国舰国造，强化国防自主的政策。”

这连续两次的第一，都是代表着政府有决心、也有信心，要具体落实国舰国造，强化国防自主的政策。

蔡英文强调，台湾的海巡舰艇舷侧新增“TAIWAN”字样今年起会陆续完成涂装，不仅可以让海巡同仁更清楚辨识、更安全执法，更是代表“中华民国台湾”，展现精实训练、捍卫蓝色领土的决心。

海巡署舰队分署长谢庆钦告诉路透社，嘉义舰将被派遣到面向中国大陆和台湾在南中国海掌控的岛屿的台湾西岸。

执掌海巡署舰队的台湾海洋委员会早前在报告中称，中国大陆海警法条文内容适用的管辖海域含糊笼统，大陆发展海上民兵组织，未来不排除运用灰色地带冲突，以借机获取争端利益。

报告也说，海巡署将特别留意禁限制水域执法，以“水域内坚定执法、水域外妥慎对应”，并将所搜集之陆船违法事证送请大陆裁处，必要时协请有关机关循机制处理，以避免过度反应致引发事端，被中国大陆运用“灰色地带冲突”获取争端利益。