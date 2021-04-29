全球黄金需求接近13年低点 中国买入但投资者卖出

世界黄金协会(WGC)周四指出，2021年第一季全球黄金需求接近2008年以来最低水平，由于欧洲和北美投资者的大量抛售抵消了亚洲消费者买盘的复苏。

据路透社报道，黄金传统上被视为安全资产，去年疫情席卷全球经济期间，投资者以前所未有的规模购买黄金。在中国和印度等典型的黄金购买大国，为遏制疫情而实施的封锁措施同时也导致金饰、金条和金币的销售暴跌。

随着全球经济复苏，这种情况正在发生逆转，投资者解除了部分头寸，亚洲消费者重返市场。

世界黄金协会在其最新的季度报告中称，1至3月全球黄金需求达到815.7吨，略高于去年10至12月的813.7吨，但较2020年第一季度减少23%。

世界黄金协会指出，中国的消费需求大幅反弹至286.4吨，为2017年第一季以来最高。但上市交易基金(ETF)减持177.9吨，减持幅度为2013年第四季以来最大。

世界黄金协会说，这种减持拖累金价从去年8月所及纪录高位每盎司2072.50美元（2746.38新元）降至3月的1700美元左右，帮助刺激了通常会对高价望而却步的亚洲买家需求。

上市交易基金减持在4月大幅减缓，金价得以重新升向1800美元。世界黄金协会分析师高宝（Krishan Gopaul）认为，今年消费和投资需求可能保持强劲，不过不会超过近期高点。

该协会称，第一季各国央行买入95.5吨黄金，为2020年第二季以来最大购买规模，但远远不如2018年和2019年的标准水平。