台政院通过军方刑法修正：非战时泄密或判18年

台湾行政院今天（29日）通过《陆海空军刑法》部分条文修正草案，增订现役军人泄漏或交付军事机密给外国政府、人民、大陆地区人民、香港、澳门居民或其派遣之人，处最高12年以下有期徒刑，若涉及绝对机密者，加重其刑至一半，意味着总刑期可达18年。

据台湾《联合报》报道，现行陆海空军刑法规定，现役军人若泄漏或交付关于“中华民国”军事上应秘密的文书、图画、消息、电磁纪录或物品者，处三年以上、10年以下有期徒刑；战时犯者，处无期徒刑或七年以上有期徒刑。

在修正草案下，增订现役军人泄漏或交付军事机密于外国政府、人民、大陆地区人民、香港、澳门居民或其派遣之人，将处五年以上、12年以下有期徒刑；战时犯者，处无期徒刑或10年以上有期徒刑。

此外，现役军人泄漏或交付军事机密给敌人或其派遣之人，原处死刑或无期徒刑。此次修法将平时与战时做出分别，平时处无期徒刑，或10年以上有期徒刑，战时犯者才从重量刑，处死刑或无期徒刑。

根据陆海空军刑法现行规定，所谓的敌人是与“中华民国”交战或武力对峙之国家或团体。草案因应反渗透法有关“境外敌对势力”的定义，增列与“中华民国”交战或武力对峙的“政治实体”也是敌人。

除了已核定的军事机密之外，草案也将尚未被核定为军事机密，但正在报请流程中的军事机密纳入规范。现役军人泄漏或交付依法令报请核定为军事机密，处七年以下有期徒刑；战时犯者，处三年以上、10年以下有期徒刑。

草案也规定，刺探或收集正依法报请核定的军事机密者，处五年以下有期徒刑。战时犯者，处一年以上、​七年以下有期徒刑；若是替外国政府、人民、大陆地区人民、香港、澳门居民或其派遣之人刺探或收集，将处三年以上、10年以下有期徒刑。战时犯者，处五年以上、12年以下有期徒刑。