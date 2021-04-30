中国4月制造业PMI回落并低于预期

官方数据显示，中国制造业采购经理指数（PMI）在4月回落，并低于市场预期。中国国家统计局解读，产需两端扩张有所放缓，另有企业反映，芯片短缺、国际物流不畅、集装箱紧缺、运价上涨等问题依然严峻。

国家统计局今天（30日）在官网公布的数据显示，4月制造业采购经理指数为51.1，比上个月回落0.8，但仍均保持在扩张区间。路透社报道，分析师早前预计指数将微跌至51.7。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河在解读指数时说，生产指数和新订单指数分别为52.2和52.0，低于上个月1.7和1.6，表明增速低于上个月，但产需继续增长。

高技术制造业供应商配送时间指数连续三个月低于44.0，企业原材料采购周期持续延长，赵庆河认为，正常生产活动受到一定影响。

中国非制造业扩张步伐有所放缓，4月非制造业商务活动指数下跌1.4，报54.9。综合PMI产出指数在4月也滑落1.5，报53.8。

财新网今天也公布，4月中国制造业PMI较上个月回升1.3至51.9，为2021年以来最强劲，也创下今年以来的最高点，情况与官方数据相反。

分析师早前预测，指数将微升至50.8。

财新网报道，中国制造业供需显著扩张，海外需求较为稳健，就业市场有所改善；未来关注重点仍在通胀，原材料价格上涨和输入性通胀将制约政策发挥空间。

企业对产出前景仍然保持乐观，但乐观度微降至三个月低点。业界预期疫情即将结束，被抑制的需求将会得到释放，加上新产品发布，支撑了企业的信心。

财新智库高级经济学家王喆认为，目前制造业景气度依然维持较高水平，后疫情时代经济修复动能犹在。