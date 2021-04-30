中国建成首个海上智能气田群

中国海洋石油集团有限公司（中国海油）4月29日对外宣布，中国首个海上智能气田群——东方气田群全面建成，海上油气生产运营迈入智能化和数字化时代。

据澎湃新闻报道，东方气田群由10座海上生产平台、一座陆地处理终端和数条海底油气管线组成，是中国南中国海西部目前产量最大的自营气田群。经过近20年的开发建设，年产天然气量超过57亿方，是海南省最主要的民生和工业用气来源。

中国海油海南分公司副总经理唐广荣表示：“建成后的智能气田群，可以远程遥控气田生产，实现‘一键配气’，这样一方面能根据不同用户需求，瞬间完成不同气质的配送，大幅提高生产效率；另一方面，在台风等恶劣极端天气情况下，确保人员安全的同时保障民生供气的稳定。”

他介绍，在智能化气田“一张网”的控制下，海上气田生产更加安全、高效。智能化改造使得海上平台在关停后恢复生产的时间缩短为原先的六分之一；智能配气系统可以整体分析诊断整个气田群上下游的流程工况，使气田群的配气速度较之前提升了近10倍；智能巡检机器人(9.700, -0.32, -3.19%)和实时监测设备比传统人工巡检具有更高的精细度和准确性，气田群的安全生产更有保障。

随着海上气田生产更加智能化，海上值班人员将显著减少，大量海上员工向一专多能的技术人才转变，操控中心高技术人才队伍逐渐壮大。同时，生产成本大幅降低，油气田开发生产迈向高质量发展。

目前，中国海油在各海域已有29座平台实现无人化改造，平台无人化比例达11.3%。下一步，中国海油将向全海域推广智能气田群的建设经验。