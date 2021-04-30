经济学人：台湾是地球上最危险地区

英国《经济学人》杂志在最新一期认为，台湾是地球上最危险的地区，并呼吁中国大陆和美国极力避免出现为了台湾的未来而爆发的战争。

《经济学人》在5月1日期刊中说，在台湾课题上，“高水平模糊性”（high-calibre ambiguity）做法数十年来在大陆和美国之间扮演着维持和平的角色。

不过，这种策略性模糊正失去效用，美国正开始担心，这种做法可能无法阻止中国大陆武力统一台湾。

文章认为，战争将会是一场灾难，不仅因为战争会在台湾引发流血事件，以及大陆和美国这两个核能大国之间的冲突升级，经济也是其中一个因素。

台湾是全球半导体产业的中心，而台积电是全球最有价值的晶片厂，负责84%最先进晶片。一旦台积电停止生产，全球电子业也将随之停摆，代价巨大。台积电的科技与经验或许领先对手多达10年，无论是美国或大陆都必须花费数年才能追上。

文章认为，更重要的原因是，台湾是大陆和美国之间的竞赛场域。美国并没有立下捍卫台湾的条约，但大陆的攻击将考验美国军力，以及外交和政治决心。如果美国第七舰队没有赶到，中国大陆将在一夕之间成为亚洲主宰，而美国的全球盟友将知道，他们不能依靠美国，美利坚治世（Pax Americana）将会瓦解。

文章称，部分美国分析师认为，军事上的优势迟早会诱使中国大陆向台湾动用武力，此举将会不是大陆的最后手段，“而是因为它可以这么做”。中国大陆已说服自己相信，让台湾危机升温正是美国想要的，美国可能甚至想要战争开打，借此遏止中国大陆的崛起。

如果美国和台湾想确保中国大陆认为开打的代价太大，《经济学人》认为，美台要超前思考。文章说：“重新建构台海平衡需要多年时间，台湾必须将较少的资源投入到大型、昂贵，但容易受到中国大陆导弹破坏的武器，并将更多的资源投入到能够阻挡入侵行动的战略与技术。”

文章也认为，美国需要能够阻挡中国大陆水陆两栖攻击的武器，也需要为日本、韩国等同盟做好准备。美国也要让中国大陆知道，美国的战略计划有可信度。

文章说：“即使要确保美国不会支持台湾突然宣布正式独立，也必须劝阻中国大陆，确保大陆不会试图通过武力改变台湾现状。”