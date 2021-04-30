向心否认洗钱并批台检方侮辱港证监制度

台湾法院今天（30日）开庭审理中国创新投资行政总裁向心及妻子龚青的洗钱案。向心夫妇在庭上不认罪，向心也指检方起诉他，是对香港证监制度的侮辱。

据台湾《联合报》报道，龚青辩称，自己只是一名家庭主妇，向心如何经营公司，她从来不会参与，“更甭提我会洗钱！”

向心的代表律师称，向心在香港、中国大陆均未被起诉及调查，甚至大陆国太集团非法集资事件2016年4月爆发后，向心立即向香港证监会举报并配合调查，香港证监会也指向心不是共犯。此外，向心还获得香港警务处核发的无犯罪纪录证明，但检察官不调查、也不斟酌。

向心的律师也说，洗钱案所涉香港上市公司大股东股权交易及金钱移动，都经大陆及香港监理机关的严格审查，再由多个专业机构在公开市场进行，不可能虚伪交易。

龚青的代表律师则辩称，侦查中龚青名下不动产被扣押，于法院裁定书中，法官也要求检察官应叙明龚青的洗钱不法所得、洗钱工具为何；龚青是家庭主妇，被向心以配偶身分登记为不动产所有人却因而被诉，非常无辜。

向心与龚青被怀疑与自称是中国大陆间谍的王立强是共犯关系。台湾检调在2019年11月依国安法案为由查办两人。检调今年2月，调整侦查法条，以洗钱罪侦讯向心、龚青，本月8日依洗钱罪起诉向心、龚青。

这起洗钱案，是检调侦办大陆间谍案发展出的“案外案”。台北地方法院今天进行准备程序，辩护律师数度提及洗钱、大陆间谍两案的关联性，都被法官制止；法官认为，应将审判聚焦在洗钱案上。