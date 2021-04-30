港大收回学生会设施管理权

香港大学学生会学苑表示，校方宣布停止代为收取学生会会费，并强制收回学生会办公室及设施管理权。港大则发声明指，香港大学学生会近年行事日趋政治化，令大学的整体利益和声誉蒙损，并指会因应情况在有需要时采取进一步措施。

据星岛日报报道，学苑下午在社交媒体发文指，香港大学教务长曾咏诗今午向全校发出电邮宣布，指由于校方与香港大学学生会之间存有法律责任的“持续矛盾性”（protracted ambivalence），校方就现行为学生会提供的服务和安排作出风险评估（risk management）后，决定停止代为收取学生会会费，并收回学生会办公室及设施的管理权。

港大则发声明指，作为一个独立于香港大学的注册社会团体，香港大学学生会近年行事日趋政治化，多次利用校园作为政治宣传的平台，公开发表煽动性并可能涉及违法的言论，对大学作出失实指控，破坏多年来与校方建立的互信，令大学的整体利益和声誉蒙损。大学对其偏激的言行予以强烈谴责。

港大续指，大学不是法外之地，也有责任维护全体教职员和学生的福祉，不能容忍作为独立社团的学生会利用学校提供的服务和场所，漠视校方的劝喻和整体港大社群利益，其所作所为给大学带来违法风险。因此，大学必须厘清与学生会之间的法律责任，现决定不再代学生会收取会员费用、不再为学生会提供财务管理服务，收回学生会会址及其他设施的管理权，并会因应情况在有需要时采取进一步措施。大学将会继续为港大学生的一般课外活动提供服务和支援。