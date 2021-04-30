湖南女子第五次起诉离婚终判离

湖南省衡阳市衡阳县“五年四次起诉离婚被驳”当事人第五次起诉离婚案，今天（30日）在衡阳县人民法院开庭。法院当庭宣判当事人宁顺花与陈定华离婚。

据澎湃新闻报道，30日，宁顺花告诉记者，她已乘坐法院的车离开现场。她对此次判决结果感到满意。她说，“法院称，我们二人无共同财产、共同债务。以夫妻感情破裂为由，宣判离婚。”

宁顺花的律师告诉记者，在庭审现场，法院对陈定华提交的部分证据未予采信；陈定华认为二人感情确实已经破裂了，但情绪上不太能接受；目前，法警、妇联工作人员已护送宁顺花离开法庭。

同日，陈定华告诉记者，他认为该判决结果不公平不公正，心有不甘。

开庭前，陈定华曾称，如果法院判处双方离婚，他可以服从，但宁顺花需要签订包含未来可能与其复婚内容的“协议”。“这两年离了婚之后，我可能还活得有点希望，还可以去做一些努力。”

据此前报道，2016年12月起，宁顺花在五年内四次向当地法院起诉离婚，均被驳回。宁顺花称，在前四次起诉离婚期间，丈夫陈定华曾多次殴打她和她的家人，并发短信称要杀害她的家属，对她进行报复。

陈定华则称，他没有家暴宁顺花，不想与宁顺花离婚。“给我一千万我也不要离婚。除了宁顺花，我没想过要跟任何人结婚生子，我把这个看得很重。”

2021年3月3日，宁顺花第五次向法院提岀离婚诉讼后，该院当日登记立案，4月26日，宁顺花收到衡阳县人民法院传票，宁顺花起诉离婚案于4月30日开庭审理。