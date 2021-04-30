海军原副参谋长宋学涉严重违纪违法被罢免人大代表

中国海军原副参谋长宋学，因涉嫌严重违纪违法，被罢免全国人大代表职务。

解放军早前选了宋学担任人大代表。中国人大网昨天（29日）公布，海军本月8日召开军人代表大会，决定罢免宋学的人大代表职务，宋学的代表资格也终止。

《北京青年报》旗下的微信公众号“政知见”报道，公开资料显示，宋学是一名少将。新华网2012年曾刊发《媒体首次披露歼15降落辽宁号航母全过程细节》的文章，宋学在这篇文章中以“歼-15舰载机起降试验任务副总指挥”的身份接受采访。

宋学曾多次在公开报道中公开亮相。宋学2013年4月曾对外介绍了中国航母建设的相关情况。他说，航母工程涉及船舶、航空、电子等多个系统的上千个专业技术门类，中国上千家企业参与了第一艘航母的建造工程。他也说到，中国首艘辽宁舰目前不配属于海军的三个舰队，由海军直接指挥管理。

在2018年两会期间，宋学作为全国人大代表就“海军装备”等问题接受采访。

宋学并非海军系统首个涉嫌违法的干部。中国军网2015年曾刊发信息称，海军北海舰队副参谋长程杰因涉嫌违法犯罪，2015年1月军事检察机关对其立案侦查。

中国军队这几年来至少有5人的全国人大代表资格被终止，除了宋学之外，还有海南省军区原政治委员叶青、江苏省军区原政治委员孟中康、中国人民解放军战略支援部队原副司令员兼参谋长饶开勋、西部战区陆军原副司令员徐向华。

在官方的消息中，叶青、孟中康、饶开勋、徐向华都是“因严重违纪”，而宋学是“涉嫌严重违纪违法”。