腾讯两收购案违反反垄断法共罚100万人民币

腾讯在两项收购案中违法实施经营者集中，违反《反垄断法》，被中国国家市场监督管理局罚款共100万元（人民币，20万新元）。

市场监管总局今天（30日）在官网公布行政处罚决定，腾讯在收购Bitauto Holdings Limited股权和上海阑途信息技术有限公司股权时，并未在完成股权变更登记或完成交割前，向市场监管总局申报。腾讯在每起案件各被罚50万元。

另一家与腾讯有关联的公司林芝腾讯也在与大连万达商业管理集团设立合营企业时，未在完成工商注册登记向市场监管总局申报，同样违反《反垄断法》。林芝腾讯和大连万达各被罚50万元。

市场监管总局也公布另外六起违反《反垄断法》案件，部分涉案企业也各被罚50万元。

不过，市场监管总局经评估后认为，这些案件不具有排除、限制竞争效果。

中国反垄断机构早前据报将对互联网科技巨头腾讯开出至少100亿人民币的巨额罚单，虽低于阿里巴巴的罚金，但数额之大可以儆效尤。

路透社昨天引述消息人士披露称，腾讯将因过往的收购和投资，未按正常申报程序进行反垄断审批而受到惩罚。每项案件的最高罚款额为人民币50万元。腾讯也将因公司部分业务存在反竞争行为，尤其是音乐串流业务而受到惩罚。

其中一名知情人士说：“监管机构的态度是，与阿里巴巴不同的是，你在这里不是最大的目标，但既然行动已经开始了，就不可能不惩罚腾讯。”