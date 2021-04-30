中国电影局：电影工作者要抵制阴阳合同等行为

中国国家电影局强调，中国电影工作者要坚决抵制“阴阳合同”、偷逃税款等行为。

据中国央视新闻今天（30日）报道，对于艺人员郑爽参演电视剧《倩女幽魂》涉嫌签订“阴阳合同”、获取“天价片酬”、偷逃税款等问题，国家电影局相关负责人强调，电影从业人员要切实落实有关严格片酬和合同管理、规范纳税方式和税收管理等要求，依法依规从事电影经营活动。

负责人也说，电影从业人员要发挥电影界职业道德建设委员会等的作用，加强行业引导，强化行业自律。

国家税务总局则公布，上海市税务机关已在4月初受理了群众关于郑爽涉嫌偷逃税问题的举报。税务总局已要求上海等相关税务机关对通过“阴阳合同”等方式涉嫌偷逃税行为依法依规进行严肃查处。

中国《时代周报》早前报道，郑爽的前男友张恒本月26日下午通过微博发布长文并配上视频，爆料称郑爽某部影视剧拍摄时长仅77天，片酬却高达1亿6000万元（人民币，3300万新元），踩到“限薪令”红线的同时，还涉嫌伪造“阴阳合同”和偷税漏税。从对话截图中可以看到，该影视剧是原名《倩女幽魂》、现已改名为《只问今生恋沧溟》的影视作品。

税务广电部门随后调查郑爽涉嫌“阴阳合同”、“天价片酬”、偷逃税等问题。郑爽也通过“郑爽微博事务部”微博证实，税务部门已经在核实她的合约、个人税务、一切有关经济合同，并说愿意接受并配合一切调查。