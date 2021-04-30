下午察：郑爽再被围剿 明星逃税有五大套路？

今年1月深陷“代孕弃养”风波的中国女星郑爽还未完全从事件中走出，如今又被曝涉签“阴阳合同”、拆分收入获取“天价片酬”、偷逃税等违法犯罪行为，再次被推上风口浪尖。

事件引发中国娱乐圈地震，而郑爽由于再度踩雷，目前已被两部门调查，中国官媒轮番炮轰、网民群起辱骂的“火力”可想而知。

但郑爽并非首位涉嫌逃税的中国明星，“阴阳合同”也不是唯一的避税套路。

郑爽又出事了

综合多方信息，郑爽的前男友张恒4月26日在网上向中国税务部门举报，指郑爽涉嫌伪造“阴阳合同”和偷税漏税。

张恒曝光的聊天记录显示，郑爽2019年出演电视剧《倩女幽魂》的片酬高达1.6亿元（人民币，下同，3300万新元），拍摄时间为77天，相当于每天208万元。制作方起初提出的片酬是1.5亿，但郑爽不满意，想将片酬涨到1.8亿，最终双方以1.6亿谈成。

郑爽被前男友张恒爆出签“阴阳合同”逃税，张恒还贴出聊天记录为证。（互联网）

4月28日傍晚，上海市税务局第一稽查局称已受理案件，正在依照税收法律法规进行调查核实。北京市广电局已启动对相关剧目制作成本及演员片酬比例的调查。

隔天上午，“郑爽微博事务部”发微博回应称：“税务部门已经在核实我的合约、个人税务、一切有关经济合同，我愿意接受并配合一切调查。结果会公布于众，感谢大家关注。”

当晚，中国广电总局说，已责成北京市广电局对《倩女幽魂》制作机构涉嫌违反制作成本配置比例有关规定启动调查，同时要求北京市广电局、上海市广电局等配合税务部门对有关公司和郑爽签订“阴阳合同”、拆分收入获取“天价片酬”、偷逃税等涉嫌违法行为进行调查

中共中央政法委官方微信号“中央政法委长安剑”4月29日发文，以罕见的激烈措辞痛斥郑爽“个性张扬不意味对所有事、所有的标准都毫无敬畏之心，屡屡突破底线、肆意妄为”。

文章称：“如果这样，那就不是‘可爱’，而是可恶、可恨、可憎。”评论还说：“声望并不意味着‘天下第一’，不意味着就能高高在上，目空一切、骄横跋扈。如果这样，那就不配获得尊重，只能被人唾弃。”评论最后强调：“人活在世，总要有所敬畏。”

中纪委今天也发评论称：“影视明星作为公众人物，承担着重要的社会责任。由于其对公众特别是对青少年的影响深刻存在，更应该遵守法律法规，严守道德底线和社会规范。极度拜金主义、无视职业操守和法律底线的行为，定会遭到社会唾弃。”

中国国家税务总局今天宣示高度重视郑爽涉偷逃税问题，并强调各级税务机关对恶意偷逃税行为，要依法严查严处，坚决维护税法尊严，彰显社会公平正义。中国电影家协会今天也郑重呼吁广大电影工作者，“不断追求德艺双馨，摒弃浮躁心态，加强自我约束”。

张恒（左）与郑爽（右）原本是甜蜜的情侣，但两人决裂后，张恒两次爆料，先是揭露“代孕弃养”风波，此次又爆郑爽逃税。（互联网）

中国官媒央视新闻27日在微博发文评论郑爽事件时说：“学艺先学德，演戏先做人”，指做不好守法公民，一旦以身试法势必“凉凉”。

《人民日报》旗下的“人民网评”28日也表示，在“限薪令”的背景下，1.6亿片酬让人震惊。“我们不禁要问到底是什么优质作品，能值这么多？到底是谁在帮忙，可以视法律如无物？”

网民冷嘲热讽

事件也引起中国网民口诛笔伐，但不同于官方对郑爽的道德谴责，不少网民聚焦她所获得的1.6亿天价片酬。

据金融数据和分析工具服务商“Wind”的数据显示，1.6亿元片酬已超过了影视行业九成上市公司全年净利润，以及超过了一半上市公司全年净利润。

有网民计算，郑爽如果77天赚取1.6亿元，那相当于日薪208万。以一个普通白领月薪6000元来算，即使不吃不喝攒够208万也需要29年左右。

“爽”被网民戏谑成一种计算单位，有网民称，郑爽一部剧1.6亿元片酬，年收入劳逸结合情况下郑爽将有6.4亿，所以“1爽=6.4亿”。（互联网）

也有网民以一天八小时工作制算，郑爽时薪约26万元，网民感叹：“这是对努力改变命运最大的侮辱”，“两年收入不及人家一个小时挣的”，“一个月工资还不如郑爽一分钟赚得多”。此外，“爽”也被网民戏谑成一种计算单位，有网民称，一部剧1.6亿元片酬，年收入劳逸结合情况下郑爽将有6.4亿。以“1爽=6.4亿”来算，阿里巴巴一年收入“220爽”，腾讯“191爽”，京东“77爽”……网民调侃，一些超级上市公司市值也不过“几个爽”。“你的工资等于多少爽？”迅速成为热门话题。

中国网民调侃郑爽逃税事件，将“爽”作为计算单位，衡量中国大型企业一年能赚多少“爽”。（互联网）

中国明星避税五种套路

中国国家广播电视总局2018年11月发布的限薪令通知指出，单个演员的单集片酬（含税）不得超过100万元，总片酬（含税）最高不得超过5000万元。而郑爽1.6亿元的片酬，据张恒曝光的聊天记录，主要是“阴阳合同”在背后推波助澜。

2018年，范冰冰也通过“阴阳合同”偷税漏税，虽然在当年10月被罚8.83亿元，免受刑事责罚，但也从此沉寂，鲜少出现在大众面前。中国影视行业更经历一轮洗牌，进入“影视寒冬”。

据网媒红星资本局采访浩信德霖税务师事务所的报道，包括阴阳合同在内，中国明星偷税漏税主要有以下五种套路：

1、签订阴阳合同

所谓“阴阳合同”，是指合同当事人就同一事项订立两份以上、内容不相同的合同，一份对内，一份对外，其中对外的一份并不是双方真实意思表示，而是以逃避国家税收等为目的；对内的一份则是双方真实意思表示，可以是书面或口头。

2、成立个人工作室

按照税法核算，明星以个人身份征收的所得税税负是最高的。因此，明星成立工作室、独资合伙企业、有限责任公司等等形式，缴税可以按照工商户缴纳，纳税合并征收，不但可以大额抵扣应纳税所得额，还可以将个税税率降至35%，来进行相对较低的企业赋税。

郑爽这次被查后，中国社交媒体平台这两天有一条题为“多名演员工作室接连注销，娱乐圈要发生什么大事了？”的帖子被接连转发，越来越多的明星或艺人的工作室纷纷被曝已相继注销。

3、选注册地

在海内外存在许多“避税天堂”，比如很多明星的经纪公司、个人工作室或传媒公司的注册地都在新疆境内的县级市霍尔果斯。被誉为明星避税天堂的霍尔果斯规定，到2020年年末，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年免税五年减税。因此，这座小城扎堆注册了多达4000家以上的企业。其中实体企业只有2%，剩下的98%都是没有实质性经营业务的注册企业。

4、片酬“税后价”

由于明星在纳税规则上和普通民众并无差别，因此，对于片酬动辄千万甚至过亿的明星而言，一次取得的片酬越高，应纳税所得额就越多，为了降低或规避这种“超额累进税率”，很多明星都会与合作机构私下达成协议，通过分散支付的方法规避加成征收的税额。比如通过分期付款或多阶段合同来避税。要求制作方支付“税后薪酬”也较为常见。圈内认可的明星出场费应该是税前收入，但是很多明星会要求制作公司按照税后金额全额支付。

5、股权代替片酬

去年的“限薪令”使得很多明星另辟蹊径，将部分片酬转化为股权。很多有实力的制作公司通过合股开公司及将片酬转化为投资、股权、红利等，以这种新型分红方式紧密锁定跟明星的关系。演员摇身一变成了出品人、制作人，既可以躲开“片酬过高”这个人人喊打的靶子，又可以避免收入纳税，更能用股权抬高公司利润，以分得更多的钱款。

郑爽陷入涉嫌签订阴阳合同的泥沼，至于她是不是还涉及上述其他套路，就有待当局调查公布。（互联网）

郑爽可能面临什么惩罚？

前男友的爆料，已经让郑爽陷入涉嫌签订阴阳合同的泥沼，至于她是不是还涉及上述其他套路，就有待当局调查公布。但单单是签订阴阳合同这一项，《人民日报》旗下《环球人物》微信公众号4月28日引述资深税务律师称，若举报属实，已然构成非法逃税，要补缴的税款、滞纳金和罚款合起来，数额应该不小。

中国杭州金道律师事务所税务律师张晓说，郑爽如果被证实签订阴阳合同，可能会面临双重责任：一重是行政责任，违法者要补缴税款和滞纳金，并被处以不缴或者少缴税款的0.5倍到5倍的罚款；另一重是刑事责任，如果构成了逃税罪，违法者可能会被判处有期徒刑或拘役，并处罚金。

根据中国《刑法》的规定，被判有期徒刑或拘役的时间与当事人的犯罪情节轻重有关，可能是三年以下，也可能是三年以上、七年以下。

张晓说，从公开信息来看，郑爽之前并没有偷逃税记录，这次只要及时补缴税款、滞纳金和罚款，接受了行政处罚，还是有可能免受“牢狱之灾”的。

不过，张晓强调，目前张恒的举报属于单方说法，对郑爽“阴阳合同”的认定、是否存在逃税行为，还要看税务部门的调查核实情况。一般而言，税务部门会核实当事人的资金流动情况，查看真实收入和申报收入之间的差额，还可能约谈合同签订双方，以做出综合判断。