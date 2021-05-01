中国国防部警告日本“手不要伸得太长”

针对日本政府近日发表《外交蓝皮书》，将台湾定位为“极为重要伙伴”，中国大陆国防部昨天（4月30日）警告日本“手不要伸得太长”，更不要抱不切实际的幻想。

据中国“国防部发布”微信公号消息，国防部发言人吴谦批评日本《外交蓝皮书》渲染“中国军事威胁”，粗暴干涉中国内政，“极其错误和不负责任”，中方表示强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正交涉。

吴谦指出，中国奉行防御性国防政策，军费开支和军力发展保持公开透明，合理确定国防支出规模，近30年每年国防开支占GDP比例不到2%，不仅低于世界主要国家，也低于2.6%的世界平均水平。

对于日本《外交蓝皮书》提及中国军力在东海、南中国海的活动，吴谦表示，中国在涉海问题上的立场“一贯、明确”，中国政府和军队捍卫国家主权、安全、发展利益的决心和意志坚如磐石，同时致力于通过对话协商解决有关争议，“任何国家只要无意侵犯中国的利益，都不会感到被威胁”。

他强调，中国绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题，“日方的手不要伸得太长，更不要抱有什么不切实际的幻想，那将是非常危险的”。

他还批评日本个别政客无视自身斑斑劣跡而大肆污蔑抹黑中国，“究竟意欲何为”值得警惕。

吴谦表示，中国敦促日本汲取历史教训，客观理性看待中国和中国军队，为推动中日关系健康稳定发展做出建设性努力。