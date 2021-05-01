台湾是最危险地区？蔡英文：有能力管控风险

最新一期英国《经济学人》杂志认为，台湾是地球上“最危险的地区”，台湾总统蔡英文昨晚（4月30日）回应说，虽然中国大陆对台湾的威胁确实存在，但政府绝对有能力管控各种可能风险，为台湾建立安全屏障。

蔡英文昨晚在面簿（Facebook）发文回应《经济学人》的报道，她写道，这篇报道凸显了中国大陆的军事扩张，对台海及邻近地区的威胁，“希望北京当局能了解，解放军的相关作为，完全悖离了其所谓‘和平崛起’的政治宣示，让国际社会的疑虑越来越深”。

蔡英文指出，台湾这几年来掌握国际供应链变化的趋势，强化国际经济、国际安全的连结，也积极强化国防，尤其是不对称战力，并善尽国际责任，维持区域和平稳定。

她还说，“我们抱持着‘遇到压力不屈服，得到支持不冒进’的态度，让台湾被国际公认是印太地区内负责任的良善力量”。

她指出，台湾位于民主前缘，面对威权主义扩张的挑战，只要台湾人民团结一致、谨慎判断局势、坚守民主自由价值，一定可以克服挑战。她也期待全世界关心民主自由的国家合作，共同维护印太地区的和平与繁荣。

《经济学人》在今天（5月1日）出版的最新一期期刊中说，台湾是地球上最危险的地区，并呼吁中国大陆和美国极力避免出现为了台湾的未来而爆发的战争。