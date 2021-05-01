字节跳动财务总监周受资兼任TikTok行政总裁

发展快速的短视频平台TikTok昨天任命了一位新的高管，同时他也将继续担任TikTok中国母公司字节跳动的职务。

综合法新社和彭博社报道，TikTok在一份声明中宣布，上月才加入字节跳动成为财务总监的周受资将兼任TikTok行政总裁，主要负责公司治理及长期业务规划等工作。

来自新加坡精通双语的周受资今年3月辞任小米集团高级副总裁、国际部总裁及执行董事等职务，其后加入字节跳动，并常驻新加坡。

周受资此前在小米公司担任CFO期间，帮助小米完成了赴港上市过程。

报道指出，尽管TikTok仍然相当受欢迎，但这位新上任的行政总裁将不得不面临处理中美之间的政治紧张关系，以及对数据隐私日益增加的担忧，尤其是涉及到使用这款应用程序的儿童。

字节跳动创始人张一鸣在声明中说，周受资对公司和行业有着深刻的了解，他此前领导的团队是我们最早的投资者之一，并且在科技领域工作了10年。他将增加团队的深度，并专注于公司治理和长期业务计划等领域。

声明还表示，担任临时负责人的帕帕斯(Vanessa Pappas)将正式担任TikTok的首席运营官，继续履行她目前的职责。

该项任命被描述为“战略性重组，以优化TikTok的全球团队，支持公司前所未有的增长。”

