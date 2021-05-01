消息：复星和京东等有意投资海航集团中国境内资产

知情人士透露，复星集团和京东旗下一子公司等企业正在考虑投资海航集团重整后的境内资产。

根据彭博社引述不愿公开身份的知情人士表示，平安保险、吉祥航空和中国国航等公司也有意入股新海航。知情人士还称，若最终能达成交易，规模都将达到数十亿美元。海航集团目前正在政府主导下进行重组。

海南省高级人民法院已于3月受理海航系321家相关公司合并重整案件，其中包括海航航空主业公司、机场板块公司和供销大集集团等下属企业。海航集团清算组作为管理人正公开招募战略投资者。

知情人士称，正在考虑投资的公司可能会组团参与，上述潜在交易的结构未最终确定。知情人士还说，相关事宜的探讨仍在进行，潜在投资者未来是否会推进交易仍存在不确定性。

中国国航、海航集团、吉祥航空和平安保险的代表均不愿置评。复星和京东暂未回复彭博寻求置评的请求。

因大肆扩张而负债累累的海航一直在专注于回归航空主业，而去年暴发的冠病疫情令其危机雪上加霜。根据海航的公告，截至2020年底，航空主业共运营668架商用飞机和132架通航飞机，客运航线数量超1500条。

亿万富豪郭广昌的复星集团成立于1992年，业务范围遍及医药、文旅到零售和保险等行业。京东集团则是中国最大的电商平台之一，并已进军健康和物流等领域。

总部设于上海的吉祥航空周四在上交所发布公告说，拟出资50亿人民币与关联企业均瑶航投以及战略协同投资者共同设立合伙企业上海吉道航航空科技合伙企业（简称“吉道航”），并以“吉道航”对外投资航空实体企业。财新网援引知情人士报道称，此次联合体收购标的为海航集团的航空板块资产。

海航集团的前身海南航空由陈峰等人创立于1990年代，索罗斯也是早期投资者之一。公司2016年和2017年突飞猛进，依靠举债在全球各地大肆并购，从一个鲜为人知的航空公司摇身一变成了希尔顿全球控股和德意志银行等国际知名企业的主要股东，并在曼哈顿和香港等地高价购置不动产。

海航多年来一直为债务和飙升的借贷成本所困，2017年底高峰时负债一度曾攀升至近6000亿元人民币（约1144亿新元）。第二年初海航集团开始在政府压力下处置资产，2020年12月作价约72亿美元卖掉了英迈，完成迄今为止最大的一笔资产出售。

据此前报道，随着去年接管海航集团的海南省政府推进重组，当局计划通过信托方式剥离它的非航空资产。知情人士说，根据该计划，海航的债权人将可以把债权转换成新公司的股权，或者获得处置非航空资产的信托的份额，具体将取决于债务情况。