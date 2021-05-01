调查：中国已婚男性责任感更强

中国一项调查数据显示，已婚男性责任感更强，他们在汽车、住房和保险这三方面的消费明显高于其他状态的男性。同时，在教育培训上消费意愿高的已婚男人，有七成以上把钱花在了子女教育上。

根据央视财经微信公众号消息，《中国美好生活大调查》还显示，由于肩负家庭责任压力也最大，这个群体在旅游、文化娱乐等娱乐性消费上的支出最少。

调查的另一项发现是，有责任感的已婚男人，更迫切想要在教育培训中得到提升。当一个好丈夫、好父亲、好儿子的“三好生”。

在七大地区的已婚男性消费支出对比中，调查发现，华南地区的已婚男人最爱买房，西南地区的男人最爱买车，西北的更爱健身，东北的则偏爱电脑手机等数码产品。华北地区的已婚男人对提升自我的需求大，还比较注重养生。

在不同类型的城市对比中，一线城市的已婚男人，在住房方面的消费远超二三线城市的已婚男人。

而二三线城市的已婚男人在保健养生、汽车和旅游上的支出要明显高于一线城市，相比之下一线城市的已婚男压力更大。

调查还发现，无论身处哪里，对教育培训方面的消费支出，一二三线城市的已婚男人们表现得出奇一致。

从近十年的数据来看，不同类型城市的已婚男，第一次在教育培训支出上，达成高度统一。

在教育培训上消费意愿高的已婚男人，有七成以上把钱花在了子女教育上。在“家庭”和“自我”之间，已婚男人“端水”艺术已经修炼得炉火纯青：有将近一半的已婚男人愿意在这个时间里承担家务的琐碎，有 38.96% 的已婚男人表示只想自己静静 刷刷手机，还有 36.98% 的人选择通过电视观察世界，也有31.12%的人愿意在大汗淋漓（健身）中体验人生。

休闲行为反映了生活态度，不同地区的人差异也不小。调查发现，东北和华北地区的男人在婚后表现得更为积极进取，愿意主动承担家务。

另外，东北已婚男人们还喜欢网购。西南地区的已婚男人，喜欢看电视的比例要高于其它地区。而华东地区的男人则是典型的低头族，刷手机的比例数他们最高。

至于哪个地区的男人更顾家，大数据显示，华南地区和西北地区的男人在婚后表现出了更强的家庭责任感，工作日的休闲时间他们更愿意陪伴家人，让人很暖心。