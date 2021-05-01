中国昨天新增16例冠病确诊病例均为境外输入

中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告昨天新增确诊病例16例，均为境外输入病例，其中广东七例，上海三例，四川两例，浙江一例，福建一例，广西一例，云南一例。

根据中国国家卫健委网站消息，中国昨天无新增死亡病例；新增疑似病例三例，均为上海的境外输入病例。当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者528人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例287例（其中重症病例三例），现有疑似病例11例。累计确诊病例5673例，累计治愈出院病例5386例，无死亡病例。

截至昨天，中国现有确诊病例325例（其中重症病例三例），累计治愈出院病例85710例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90671例，现有疑似病例11例。累计追踪到密切接触者1008010人，尚在医学观察的密切接触者6479人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日转为确诊病例四例（均为境外输入）；当日解除医学观察17例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者319例（境外输入310例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12951例。其中，香港特别行政区11774例，澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1128例。