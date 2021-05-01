上海电视台六名主持人因祝寿周正毅被处分

上海广播电视台六名主持人参加前上海首富周正毅的60寿宴并上台发言，掀起风波。据悉台方周一（4月26日）召开会议严厉批评涉事主持人的行为“有悖职业道德”、“严重缺乏政治意识”，决定停止六人参加各类节目的工作，勒令深刻检讨，并将对涉事主持人进行党纪政务处分，对负有管理责任的相关领导追责问责。不过会议否认“每名主持人收受十万元（人民币）”以及“中纪委派工作组进驻处理”等网络传言。

根据《星岛日报》报道，上海广电台就事件召开办公会上在全台中层干部范围内予以通报和警示。通报称，当晚涉事主持人参与周正毅生日宴并发表不当言论，迅速通知相关人员离场。当晚八点至九点，在接到台里电话后，六名主持人相继离开。

通报说，台党委高度重视事件，认为六名主持人的行为有悖于《播音员主持人职业道德准则》等要求，其中两名党员主持人还违反相关党纪条例，“严重缺乏政治意识”。台党委决定：停止涉事主持人参加各级重大现场活动的主持工作和节目录製工作，停播涉事主持人的主持节目、形象代言及公益宣传片；取消涉事主持人年度评优资格；六名主持人作出深刻书面检查。

通报称，台纪委、纪检监察室已立案，对涉事主持人依纪依规进行党纪政务处分，对负有管理责任的相关领导追责问责。台党委将深刻吸取教训，“更全面、无死角地提升队伍坚定政治立场、把握政治方向的能力，坚决杜绝此类事件再次发生。”电视台将全面开展年度第二轮主持人“复训复试”，组织“思政教育”系列培训讲座，落实主持人全员参加党史学习教育，切实提高主持人的政治意识和大局意识。

同时会议还澄清，目前对事件的处理，是由台纪委在市纪委指导下进行的，网上关于“中纪委派工作组入驻”属谣言。此外，涉事主持人均以个人身分受邀参与活动，未作为该场活动的主持嘉宾，未收取任何费用。

曾因卷入社保案入狱、去年获释的周正毅，本月18日晚在上海五星级酒店举办生日宴并广邀名人捧场，包括东方卫视中心的程雷、陈蓉、朱桢、倪琳、房海燕，以及第一财经的戴刘菲等六名上海广播电视台知名主持人。

陈蓉当晚上台发言说：「我们东方卫视主持人是不是都倾巢出动了？东方卫视春晚也不过这样的阵容啊”。男主持程雷则说，在上海滩不认识周正毅是说不过去的，“周公子”上个月才认识他，也说明他现在混得“上档次”了。事件惊动上海市委宣传部，要求电视台调查。

