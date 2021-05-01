苏贞昌回应“最危险地区说”：台湾须自救才能生存

对于《经济学人》称台湾是全球最危险地区，台湾行政院长苏贞昌今天表示，大陆战机、船舰一再侵台，破坏区域和平，台湾须自救才能生存，让世界尊敬、需要就是台湾生存之道。

根据联合新闻网报道，本期《经济学人》以台湾雷达图为封面，左有中华人民共和国五星旗、右有美国星条旗，并有军舰、军机光点，形容这是“地球上最危险地区”，指台海若爆发战争将成灾难，美、中须极力避免。

苏贞昌今天上午到中央流行疫情指挥中心视察，会前接受媒体联访时回应此事，做上述表示。

他指出，台湾早在全球疫情爆发之初，就因距离大陆最近、与大陆往来最频繁被列为全球最危险地方，但全台历经过去一年努力，即便被世界定位成世界最危险地方，实际上却是最安全地方。

苏贞昌表示，中国不放弃以武力侵台，战机、船舰一再绕台，不但破坏区域和平，也危害台湾安全，因此，他深信只有自助才有人助，唯有自救才得以生存，例如周边都是不友善国家的以色列，仍自立自强、让世界尊敬，甚至在世界上占有一席之地。

苏贞昌说，台湾同样生于忧患，若因安乐不知困境，甚至与敌人唱和才是真正不安全；国际间也知道台湾受周边强国不当欺压，因此，愈来愈重视区域和平安全，也愿意为台湾发声。

他认为，这就是台湾在世界众目睽睽之下的生存之道，只要让世界尊敬、需要台湾，甚至获得世界投资并倚赖台湾，台湾就会更安全，这些都得靠自身努力。

