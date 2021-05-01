国际示警台海风险 国民党：蔡政府应即说明应对措施

澳洲与美国政府接连对台海情势示警，《经济学人》也点名台湾是“地球上最危险地区”，台湾外交部长吴钊燮都说中共正准备对台“终局之战”。国民党今天上午以新闻稿要求台湾总统蔡英文，立即向台湾人民和国际社会说明台湾政府立场与对策。

根据联合新闻网报道，国民党表示，国际相关政府与机构公开示警，不仅严重影响台湾国际上稳定正面形象，更恐影响国际社会对台湾投资及国人的信心，蔡英文总统不应只透过面簿，空谈政府有能力管控风险、建立台湾安全屏障，希望国人团结。

国民党也表示，政府对当前台海局势应对，不能只有外交部一句“欣见近来有多位国际领袖与高层官员更加重视台湾海峡的情势与区域安全，严正关切任何破坏台海和平与稳定的挑衅行动”便要交代过去。

国民党指出，美国前印太司令戴维森3月称，未来五到10年台湾是中共最可能侵略或采取军事行动目标；现印太司令阿基里诺也说“可能比大家想像地更迫在眉睫”；美国前白宫国安顾问麦马斯特称，台湾是中共当局下一个最大目标。

国民党表示，面对当前台海局势，民进党政府应立即诚实向台湾民众和国际社会说明台海安全现况，以及对台海冲突管理的应对措施，不该只有吴钊燮称“台湾将奋战到最后一刻”等类似准备迎接“终局之战”的自我打气式喊话。