中国一名11岁男童喝溪水感染寄生虫

中国一名11岁男童喝了家门口的溪水后头痛欲裂前往上海求医，医院发现其呼吸和中枢神经系统均感染了寄生虫。

根据澎湃新闻报道，据上海市儿童医院消息，该名男童在经过医院神经内科专家为治疗后，目前已经痊愈并出院。医学专家建议，出门游玩时，尽量不要直接饮用泉水、溪水等生水。

家属透露，2020年初，男童突然开始出现头疼、眼痛和手麻的症状，甚至痛到撞墙，持续几天，当时家人决定带孩子去医院看看，当地医院做了很多检查，除了外周血嗜酸性粒细胞升高，并未发现其他异样，查不出病因。

来到上海时，男童又开始出现发热，家人带着他直奔上海市儿童医院神经内科，希望能够找到孩子的病因。

上海市儿童医院神经内科主任陈育才接诊后，通过询问病史立刻察觉到孩子可能是感染了寄生虫，便为他做了全方位的检查。

“我们把患儿的脑脊液送检不到一小时，便接到检验科电话，说是感染寄生虫的概率非常大，因为正常情况下为0的脑脊液嗜酸性粒细胞在他的标本中高达65%。”陈育才说。

经过“溯源”，医护人员得知孩子老家门前有一条小溪，溪水清澈见底，他经常和朋友在小溪边嬉戏，累了就喝一口溪水，家里人也觉得溪水非常干净，所以从来没有制止过。

为了明确是哪一种寄生虫，医学专家团队为孩子做了胸部CT等检查，发现其肺尖部的感染灶，这时，寄生虫研究所的报告也确诊了小杨寄生虫脑病的诊断：血、脑脊液肺吸虫、曼氏裂头蚴阳性。

神经内科副主任医师张元凤介绍，肺吸虫的体积大约是成人半个指甲盖的大小，进食生水生食后，寄生虫的幼虫会在小肠内脱囊而出，穿透肠壁后就在人体内“搞破坏”，往往先进入腹腔，再穿过膈肌到达肺内发育为成虫，而成虫又可以继续向上爬直至入颅。它的不断爬行以及自身产生的代谢物都会对人体产生很强的破坏力，孩子的呼吸系统和中枢神经因此受到了破坏，一度出现“头痛到想撞墙”等症状。

针对孩子情况下，医生还为孩子做了包括眼底在内的其他身体部位的检查和排除，以防他同时感染了多种寄生虫，随后团队开始着手对其进行治疗。

考虑到在药物的刺激下，寄生虫会比较“烦躁”，而破坏的虫体可能还会成为新的炎症刺激物，患儿的症状有可能会加重，甚至出现颅压升高、抽搐等症状，因此用药的同时还应降颅压及预防抽搐的准备。之后开始进行吡喹酮治疗，经过抗寄生虫治疗及对症治疗，患儿的头痛终于好转，家人悬着的心总算落下来了。

经过多个疗程的抗寄生虫治疗后，患儿的各项指标都恢复了正常。

医院神经内科陆燕芬主任医师介绍，肺吸虫病是一种人兽共患的蠕虫病，通常与进食感染的水源或食物有关。“目前这类疾病比较少见，确诊的病人大多都有饮用生水或吃生食的病史，因此提醒大家外出旅行时不要因为泉水看似清澈就‘以身试水’。”