林郑感谢香港劳工界：尽量保就业、解民困

今日是国际劳动节，香港特首林郑月娥上传视频，感谢劳工界为香港作出的贡献。她说，过去两年，香港经济饱受“黑暴”及疫情的打击，连带就业市场受压，政府关心失业人士面对的困境，亦尽力透过一系列措施创造及稳定就业，尽量做到保就业、解民困。

根据《星岛日报》报道，林郑月娥今早在面簿专页上传视频，感谢劳工界一直为香港作出的贡献，称劳工忠诚勤奋，刻苦耐劳，一直是香港成功的重要因素。

她说，在过去两年，香港经济饱受“黑暴”及疫情的打击，连带就业市场受压，并指最新失业率达6.8%，数以万计的工人失去饭碗，亦令数以万计的家庭为生活感到傍徨。政府关心失业人士面对的困境，亦尽力透过一系列措施创造及稳定就业，包括透过多轮的防疫抗疫基金及财政预算案，推出逾3000亿元（港元，约514亿新元）的措施，尽量做到保就业、解民困。

林郑还说，政府亦致力改善劳工福利，并落实多项劳工界多年来争取的权益，包括在去年12月起将法定产假增至14周。政府亦已在上月提交条例草案，建议将法定假期逐步增加至17日。

她还说，政府将继续全力推展取消强积金对冲的筹备工作，包括制定取消对冲安排的相应法律条文及执行细节，希望在下个立法年度初可以向立法会提交条例草案。她强调，目前最重要的工作仍是控制疫情，让经济可全面复苏，并鼓励市民尽快接种疫苗，让社会及经济尽快回复正常。

