中国铁路预计发送旅客逾1800万人次 较前年同期增6.1%

中国铁路今天迎来客流出行高峰，预计发送旅客1830万人次，较2019年同期增长6.1%，客流以节日探亲和旅行客流为主。铁路部门加大运力投放，提高服务质量同时，也严格落实各项疫情防控措施。

根据澎湃新闻报道，据中国国家铁路集团有限公司消息，中国铁路今天实行高峰列车运行图，预计开行旅客列车11416列，其中加开1624列。各地铁路部门充分挖掘运输潜能，加大运力投入。

其中，太原局集团公司实施“一日一图”，增开去往天津西、西安北、永济北、大同南等方向23列动车组列车，增开去往北京、介休等方向三列普速列车。

武汉局集团公司增开武汉至深圳北、宜昌东至上海虹桥、襄阳东至北京西等 “夜间高铁”20列。济南局集团公司在胶济客专、济青高铁、鲁南高铁、省内环形高铁等热门线路增开列车61列。南宁。成都、乌鲁木齐也相应增开班列。

在增加运力供给同时，中国铁路部门要求常态化疫情防控不放松，统筹做好站车疫情防控和运输服务工作，严格落实站车测温、通风消毒、设置应急隔离席位等各项防疫措施。

南昌局集团公司加强旅客体温监测，引导旅客全程佩戴口罩，对候车座椅、卫生间、自助扶梯等重点区域进行每四小时全覆盖清洁消杀。

昆明局集团公司在客流较大的车站设置了重点旅客健康码登记点，通过扫描身份证件的形式登记旅客信息并发放“服务卡”，重点旅客凭“卡”进站避免拥堵。

