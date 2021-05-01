港大学生会望校方三思拒代收会费决定

香港大学校方昨天批评港大学生会，近年日趋政治化，令大学的整体利益和声誉蒙损，宣布停止代为收取会费，并强制收回学生会办公室及设施管理权。港大学生会今天发声明表示，希望校方三思有关决定，并维持双方合作关系，强调“合则两利，斗则俱伤”，并称与学生割席分坐，绝非任何文明的教育工作者所为。

根据《星岛日报》报道，港大学生会发声明指，港大建校百多年来，学生会一直与大学“共存共荣”，虽然不属于校方，但多年来一直保持密切及平等的合作关系；即使与校方在某些议题上观点未必一致，但在学生福利及大学管治上双方亦能合作、贯彻师生共治的原则等。

对于如今校方单方面划清界线，学生会形容是“葬送师生先辈数十载耕耘以及双方之间的互信”，对学生会及其属会的运作及同学的利益影响深远，对此深感遗憾。

学生会指，作为唯一代表及服务所有港大本科生的组织，希望校方三思有关决定，并维持与学生会一贯的合作关系，强调“合则两利，斗则俱伤”，在香港面对危难时，希望校方能够和学生合作沟通、共渡时艰，而非与学生割席分坐，指此举绝非任何文明的教育工作者之所为。

学生会还呼吁同学持续关注事态发展，并继续支持学生会工作，捍卫仅剩的学生自治空间，并称将竭力维持一切运作，坚决捍卫同学的利益。

