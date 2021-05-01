台F-5E失事战机半年后残骸运抵高雄港

台湾空军台东志航基地1架F-5E战机（机号5261）去年10月29日坠海，第七飞行训练联队中校飞官朱冠甍殉职。空军委托铨日仪公司打捞失事战机半年，昨天才在台东加路兰海域打捞到机骸，今天由打捞作业船“宝拉丽丝号”将机骸运抵高雄港登陆。

根据联合新闻网报道，“宝拉丽丝号”今天下午1点30分已航抵达高雄港一港口外，入港后靠泊国立高雄科技大学旗津校区码头卸机骸。台东地检署及军方、运安会派员全程录影存证，再以陆运将机骸送往空军台东志航基地或邻近基地，调查确实失事原因。

据了解，这架F-5E战机去年10月29日由飞官朱冠甍驾驶，刚飞离空军台东志航基地，就在1.5公里外的加路兰海域坠机，沉入深约200多公尺水下。因机上没有俗称“黑盒子”的飞行资料记录器，打捞不易，经打捞公司在大海探测战机沉没位置，直到昨天，才找到战机残骸。因台东富冈渔港水浅，才改运高雄港上岸。

今天中午，军方在高科大旗津校区门口，禁止媒体进入拍摄，军方认为打捞作业签署保密协定，禁止拍摄。

打捞团队表示，打捞作业一直持续进行，先是经过测量后精确定位，然后透过ROV水下无人载具探得掌握明确状况；后来又经过好几航次的准备工作，昨天才能顺利打捞上岸。

铨日仪公司指出，这次打捞要克服天候障碍，最困难的部分，是战斗机有缠绕落伞状况要排除，这是飞机自我保护的机制，也增加了打捞的难度。

