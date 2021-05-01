【视频】江苏南通14级大风吹动飞机原地转圈

视频来源：中新网

中国江苏省南通市部分地区昨天（4月30日）出现强对流天气，大风级别最高为14级，南通兴东国际机场甚至有一架停泊的飞机被大风吹得自行调头。

据观察者网报道，有网友昨晚爆料称南通兴东国际机场机坪上一架停泊的飞机被大风吹动，自行“调头”。

网传视频画面显示，这架标志为“东海航空有限公司”的飞机在大风中原地转圈，一旁有疑似工作人员的声音称，飞机此时“突破轮挡的极限”、“（风）再大一点（飞机）直接侧翻”。

视频引发网友惊呼，知名航空博主“航空物语” 转发视频并评论说，“大风天气系留措施做的不够啊”“或许是这强对流天气来的太急太突然确实没想到”。

另据沸点视频报道，机场工作人员其后证实确有飞机受大风强风天气影响发生移位，“这个在视频上我也是没什么好隐瞒的。”工作人员还表示，事件未造成财产损失及人员受伤，具体数据不便告知，情况细节待相关部门公布。

东海航空工作人员今天回应称，飞机不是网传的“手刹没有拉稳”，飞机的各项措施都是正常的，只是大风过强导致飞机波动，后续机场地面工作人员已采取有效措施。

南通市委宣传部今天发布消息称，截至目前受灾人口3000余人，其中因大树倒伏砸倒房屋、电线杆刮断、狂风卷入河道等原因，造成11人死亡；因灾受伤人口102人，正在组织医疗救治。