秦皇岛海虹毒素超标逾2倍吁民众近期勿食用

秦皇岛市海洋和渔业局因监测到黄渤海域的海虹体内麻痹性贝类毒素含量已经超出安全限量标准2.0倍以上，昨天发布预警，提醒广大市民近期不要采集、买卖、食用海虹。

根据澎湃新闻报道，“海虹”又称贻贝，是北方常见的一种食用性贝类，双壳黑褐色。

秦皇岛市海洋和渔业局介绍，根据近几年的监测，已发现海虹体内的麻痹性贝类毒素发生发展具有一定的规律，从3月下旬随着气温的升高，海虹体内麻痹性贝类毒素含量逐渐升高，6月降至判定限量值以下，现正处于上升期。海虹之所以会有麻痹性贝类毒素，是由于海虹摄食有毒藻类在体内蓄积毒素造成的。

据介绍，近期河北省水产技术推广总站、秦皇岛市海洋和渔业局的监测显示，黄渤海域的海虹体内，麻痹性贝类毒素含量已经超出安全限量标准2.0倍以上。如果食用，极易引起中毒，会导致人出现四肢肌肉麻痹、头痛恶心、流涎发烧、皮疹等症状，严重的会导致呼吸停止。近年来，类似食用海虹中毒的事件已在北方沿海县市频繁发生。

秦皇岛市海洋和渔业局因此提醒，广大市民近期不要采集、买卖、食用海虹。一旦发生食用海虹出现中毒症状后，应立即赶往医院就诊。

北京科学中心曾专门发布过一篇科普文章，解释好吃的贻贝为什么可能有毒。文章称，贻贝的安全性和所在水质有直接关系，如果当地爆发赤潮，或产生了其他有毒藻类，那么贻贝也会随着滤食藻类而在身体中积累大量毒素，可能含有的毒素包括麻痹性贝毒（PSP）、神经性贝毒（NSP）、泻痢性贝毒（DSP）、失忆症贝毒（ASP）等。而且这些毒素都耐热，不会因为长时间高温烹煮而被破坏，也难以通过味道来发现它们。

因此，这篇科普文章建议，尽管贻贝价廉物美，切忌不能在海边随意采集食用，还是要从可靠渠道选购，并关注当地政府发布的警示声明。