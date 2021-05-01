中国军方披露战机发动机空中停车详情

中国军方发文披露，解放军海军两名飞行员日前在夜间飞行训练中突遇空中双发停车险情，飞行员冷静操控，在极限高度重启发动机，安全降落。

解放军新闻传播中心时政部运营的“海军新闻”微信公众号昨天发布文章称，海军航空大学某基地昨天（4月30日）举行立功授奖大会，海军给成功处置战机空中双发停车特情的飞行教官易小伟记一等功，基地为飞行学员徐磊记二等功。

文章披露，海军航空大学某训练团在4月上旬组织夜间编队飞行训练，教官易小伟、学员徐磊驾驶的战机突发空中双发停车、全机断电险情，战机2000多米的高空失去动力。易小伟和徐磊冷静操控飞机，在长机和塔台指挥员的指挥下，最终在距地面不到500米的极限高度成功重启飞机发动机，安全降落，避免了人员和装备重大损失。

文章还说，战机在夜间空中双发停车，全机断电，飞机瞬间失去动力，且难以辨别舱外参照物，处置难度成倍增加。

海军航空大学领导表示：“这是任务部队首次在如此低的高度成功处置战机双发空中停车特情，两名飞行员果断有效的操作和保存下来的数据今后部队训练创造了宝贵经验。”

文章指出，随着海军转型建设不断推进，官兵们不断挑战装备极限性能，推进海上超低空突防、海上舰艇目标突击、学员夜间编队飞行等实战实训高难课目训练，培养出一批“善战能赢、叱咤海天”的海空战斗员。