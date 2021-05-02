美官员：已向大陆表明反对单方面改变台海现状

美国白宫国家安全顾问苏利文称，美国已向中国大陆表明，美国反对单方面改变台海现状的立场，美国也对台湾及美国的盟友确认这个立场，包括不久前到华盛顿与总统拜登举行峰会的日本首相菅义伟。

据美国之音报道，苏利文（Jake Sullivan）前天（4月30日）在阿斯彭研究所就拜登政府上任100天的政策审视发表讲话，在答复主持人《华尔街日报》华盛顿执行编辑塞布（Gerald Seib）关于美国对台湾的立场为何的提问时，沙利文做出上述回应。

苏利文说，拜登政府在台湾议题上的立场非常明确，也已经对北京做了清楚表态，那就是美国将持续遵守一个中国政策并充分落实《台湾关系法》和六项保证，这是美国两党数十年来在美国-中国大陆关系上的共识。

至于美国是否有必要采取具体行动，协助台湾抵御中国大陆的“咄咄逼人”作为，苏利文认为，美国必须继续遵守《台湾关系法》的义务，提供台湾防卫上的协助，以便台湾能有自卫的手段和能力，但印太地区其他地区也应该对台海稳定表达关注。

苏利文也认为，美国应该深化美台人民之间包括经济、教育及其他两个民主体制可以合作的关系。他说，台湾应对冠病疫情的出色表现，值得在这个议题上被研究和咨询，台湾应对假信息和社媒带来的挑战的做法也有许多值得美国学习的地方。