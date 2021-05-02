疯涨又暴跌 虚拟币带动硬盘价格过山车

比特币、以太币的出现，使得挖矿成为了一个热词，也带动了硬盘的销售。最近，随着一款名为Chia币项目的火热，硬盘和SSD固态硬盘短期内出现价格暴涨暴跌的行情。

据中国央视报道，记者来到深圳华强北赛格广场询价时了解到，4月15日开始，硬盘价格开始疯涨，4月20日左右价格站到最高点，之后硬盘价格便开启急速下降模式。

不少商户告诉记者，在涨价那些天，卖家报价都是“时价”，一块硬盘，上午和下午的报价可能相差几百元（人民币，下同），也因此有不少商户大量囤货，希望借此赚一笔差价。

一些动作快的商家通过低买高卖，确实赚了不少钱，但是没多久硬盘价格就急转直下，这让赌定价格还会拉高的囤货商家，瞬间被套牢。

不少商户认为，近期硬盘价格的价格暴涨，很大程度上和目前火热的Chia项目的硬盘挖矿活动相关。挖矿活动使硬盘需求量激增，短期内大容量硬盘供给不足，推动价格上涨。

但是业内人士认为，Chia项目的硬盘挖矿活动，对硬盘的需求不足以颠覆供需关系，目前Chia币还未上市交易，局势还不明朗，建议有囤SSD、挖矿想法的玩家谨慎入场。

深圳市科创委“数字货币和区块链”国际研究课题负责人包宇：因为这个项目突然比较火爆，导致很多人都去买硬盘，这些商家发现供不应求，也临时提高了硬盘的价格。硬盘的产能主要在中国，它的产能是很巨大的，很快供应链有所反应，供应得到保障以后，很快这个价格也就下去了。

