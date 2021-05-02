澳媒：成蕾与澳领事官员视频会面受监控

澳大利亚媒体称，在中国被捕的澳洲华裔记者成蕾在高度监控的情况下，每个月通过视频与驻华大使或其他澳洲领事官员会面一次，而在本周的最新会面中，成蕾被带入会面地点时，被四名警卫蒙住双眼，戴上口罩并锁上手铐。

据澳洲广播公司报道4月29日报道，在这四名警卫中身穿全套PPE（个人防护装备）防护服。

访问记录显示，她被要求坐在一张椅子上，并使用膝部约束装置，之后摘掉眼罩和口罩，以进行对话。

成蕾告诉澳洲外交官，她接到警告，要确保她的家人不会向媒体提及她的案件。成蕾也不获与人在澳洲墨尔本的两名分别为11岁及9岁的孩子们通话。

报道也称，微信已开始出现批评成蕾是间谍和叛徒的贴文。几个微信小公众号最近几个月出现了一系列的帖子和视频，谴责成蕾是“间谍”，这些帖子中关于成蕾的内容远比官方媒体提供的信息更为详细。

4月初，在一个由一名黑龙江女性注册的“北国小香瓜”微信公众号上，一篇文章详述了成蕾的生平经历，标题是：“名为中国央视主播，暗为他国间谍”。

悉尼科技大学的中国研究专家冯崇义认为，这些帖子是由官方人员写的，以设定公众基调，这也可能意味着中国执法机构正准备起诉成蕾，但他们可以继续申请延长拘捕期。报道称，中国的刑事定罪率超过99%。

中国今年2月证实，成蕾“涉嫌为境外非法提供国家秘密罪”，于2月5日被中国司法机关批准逮捕。中国外交部发言人汪文斌说，成蕾案正在进一步办理，期间中国司法机关依法办案，充分保障成蕾的各项权利，希望澳洲方面切实尊重中国的司法主权，停止以任何形式干预中方办案。

路透社早前也报道，澳洲外长佩恩（Marise Payne）2月在声明中说，澳洲2月5日从中国政府机构得知成蕾被捕的信息，成蕾被捕表明中国将对她的行为展开调查，预计该调查可能会持续数月。在这之前，成蕾已被中国拘留了六个月。