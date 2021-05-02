巴菲特和芒格：中国政府会让企业蓬勃发展

“股神”巴菲特和老搭档芒格2日凌晨如期参与了伯克希尔哈撒韦公司（The Berkshire Hathaway）2021年股东大会。会上，芒格在回答提问时对中国经济表达了乐观态度。

据一财网报道，芒格说：“我认为中国政府会让企业蓬勃发展。中国发生了显著变化……普通中国人的平均收入得到了巨大增长。他们已经使很多人快速脱离了贫困，世界上从来没有这样的事情发生。因此，我对中国人表示敬意。我认为他们将继续让人们赚钱。”

芒格称：“中国人知道什么是顶用的。”巴菲特也表示，中国取得的成就是令人惊叹的。

巴菲特在大会演讲开始时列出了当今全球最大的20家公司。他说，在这20家公司中，有三家是中国企业，“如果你展望未来30年，我认为还会有更多中国企业出现其中”。

早在2018年，巴菲特就曾高度评价中国的经济增长，并对中国经济的未来持乐观态度。“他们在过去50或60年里所做的事是一个完全的经济奇迹。我从来没有想过这会发生，”巴菲特彼时说，“我所知道的是，他们已经为自己找到了一个秘方，就像我们在几个世纪前找到了秘方一样。”

而且巴菲特认为中国的增长远未结束。“中国注定会有一个美好的经济前景，就像我们一样。”巴菲特当时说，中国拥有巨大的潜力，“你要做的主要事情是释放你的人民的潜力”。

当然，巴菲特对于在中国市场的投资机会也十分关注。“当你有超过1000亿美元的时候，你就会对任何大市场加以关注。我们没办法在小市场真正施展和部署资金。”巴菲特彼时说，“我们希望明智地投资资金。显然，大的经济体和成长中的经济体是有潜力的。“