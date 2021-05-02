港台将删逾一年旧片 被质疑清洗历史

香港电台广播处长李百全上任后对港台连番整顿。据悉港台将删除在YouTube及面簿（Facebook）等平台播出逾一年的节目。

据《明报》报道，港台回应说，有关安排只是与官方网页一贯做法看齐，即提供12个月节目重温。港台节目制作人员工会表示，这些片段不但是同事心血，更攸关香港历史，一些专题报道记录民生变迁，一刀切仅提供一年重温，殊为可惜。

工会称，YouTube、面簿等平台没有上载上限，没有将节目下架的必要，而对于现代媒体管理，内容是最大资产，只有与众分享才可发挥影响力，批评做法反其道而行。

港台去年起风波不断，包括《头条新闻》被通讯局裁定辱警投诉成立后停拍。

对于港台删除网上平台旧片的决定，《头条》主持曾志豪认为不合理。他指港台网页联系港台伺服器，尚可称有容量限制，但YouTube并无此限，很难令人相信这决定是基于技术原因，“只能够扣连至处长新上任后，抽节目、大改革”。

他说，观众若认为节目做得好，例如《头条》、《铿锵集》会不停在网上分享，“这是记忆的对抗”，而6月4日和7月21日临近，观众希望重温节目亦没有机会。他反问管方有何实际需要这样做，“要清洗历史，有什么历史不值得看？”

浸大新闻系高级讲师吕秉权认为，港台此举并非普通传媒行为，而是带有官方色彩的行为。他认为港台这样做“相当不智，系此地无银三百两”，很难不令人质疑动机。

他说，新闻和纪录片是历史初稿，下一代要通过它们认识历史事件。他以反修例事件为例，有受当权者操控的出版集团，出版的书籍将反修例形容为“黑暴”，没有清楚交代事件起因。他认为港台删除旧节目，官方话语权会更强，而民间历史和印象会褪色。

