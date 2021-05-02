中国女排主教练郎平：东奥会将非常伟大

中国女子排球队昨天（5月1日）在奥运会测试赛上，以3比0击败日本队。中国女排主教练郎平在赛后认为，中国女排在日本得到很好的安排和保护，如果东京奥运会能够如期举行，这将是一届非常伟大的奥运会。

据新华社报道，中国女排自4月25日抵达东京后，就一直在东京东部的有明体育馆训练，并在该体育馆进行测试赛。

日本疫情仍然严重，但郎平认为，这次来日本没有感觉到什么变化，因为日本方面安排得非常好，全队基本与外界隔离。她说：“日本方面给我们做了很好的安排和保护，我们在这里很安心。”

郎平也说：“每个国家都在控制疫情，如果东京奥运会能够如期举行，将非常有意义，也将是一届非常伟大的奥运会。它能够在疫情这么严重的情况下，让所有的运动员和教练员都参加比赛，我觉得是非常了不起的。”

为了准备奥运会排球测试赛，日本排球协会只邀请了中国女排和男排两支球队参赛。比赛在没有观众的情况下举行，除运动员外，包括裁判在内的所有工作人员和记者都要求佩戴口罩，遵守社交距离，入场测量体温。

对于奥运会在没有观众情况下举行的可能性，郎平表示能够理解。她说，即使没有观众入场，大家也会尽全力在场上互相鼓励，“给全世界的电视观众呈现最精彩的比赛”。

郎平说，中国女排会在今天上午返回中国，并称会遵守中国的防疫要求，回去进行为期三周的隔离。“我们也不能因为这个政策，就不出来比赛，我们会克服困难，也会遵守中国的防疫要求。”

对于奥运会卫冕的机会，郎平说：“这届奥运会，小组对手非常强，我们只能从零开始，一点一点去打，欧美这几个对手非常强，进步也很快，攻防的转换也非常棒，我们一直在努力进步。”